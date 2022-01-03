Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)

РФ обвиняет украинца в финансовых нарушениях.

Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Фото: uk.wikipedia.org/

Украинский театральный режиссер и бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук находится в итальянском СИЗО в связи с запросом РоSSии о его экстрадиции в РФ.

Об этом говорится в Facebook-группе “Free Eugene Lavrenchuk”.

Известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РоSSии. Подробностей пока нет.

"Почему его задержали сейчас, и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу - неизвестно", - говорится в сообщении Марианны Гвидичи-Палий.

Итальянская сторона изучает запрос, поданный из РоSSии.

“Евгений получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить экстрадицию Евгения в РоSSию, понимая политическую ситуацию между Украиной и Россией и возможные последствия данного дела, учитывая, что Евгений Лавренчук поддерживал Украину, даже работая в РоSSии, и покинул РоSSию по политическим причинам, когда началась война”, – говорится в сообщении.

Семья Евгения дала разрешение на публичное разглашение дела, "понимая, что уголовное дело против него сфабриковано и похоже на политическое преследование". Семья надеется на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения в страну-агрессор.

Бывшая заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк подтвердила информацию.

“Что касается информации о задержании в Неаполе Евгения Лавренчука, то она правдива – разговаривала с его мамой. В Неаполе он был транзитом и был задержан перед посадкой на Львов. Евгению дали адвоката", – отметила она.

Лавренчук в СИЗО с 17 декабря 2021 года, где дольше всего его могут содержать 60 дней.

По словам матери Евгения, адвокат рекомендует собрать письма поддержки от влиятельных в Украине лиц и организаций для того, чтобы при рассмотрении дела об экстрадиции было очевидно, что Евгений нужен в Украине, где он много сделал и планирует сделать.

“Эти ваши письма следует посылать матери Евгения Irina Lavrenchuk, которые она будет пересылать адвокату. Ее почта: iralavr@gmail.com”, – добавила Подоляк.

Обновлено. Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии LB.ua заявил, что генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает Евгению Лавренчуку консульскую помощь.

"Суд города Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения роSSийского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат", - сообщил Николенко.

Он добавил, что консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов.

"31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное. Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", - подчеркнул Николенко.

Напомним, летом 2021 года Лавренчук отозвал свою кандидатуру с конкурса на должность художественного руководителя (гендиректора) Одесского национального театра оперы и балета из-за "непрозрачного избрания отдельных членов конкурсной комиссии".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты ранили украинского военногоОккупанты ранили украинского военного
Украинский журналист Цымбалюк уехал из РоSSии, потому что не хочет становиться "заложником Кремля"Украинский журналист Цымбалюк уехал из РоSSии, потому что не хочет становиться "заложником Кремля"
МИД РоSSии: "Северный поток-2" могут не сертифицироватьМИД РоSSии: "Северный поток-2" могут не сертифицировать
Байден заверил Зеленского в решительном ответе США и союзников в случае вторжения РоSSии в УкраинуБайден заверил Зеленского в решительном ответе США и союзников в случае вторжения РоSSии в Украину
Оккупационный "глава" Крыма объяснил более высокие, чем в РоSSии, цены отсутствием конкуренции в результате санкцийОккупационный "глава" Крыма объяснил более высокие, чем в РоSSии, цены отсутствием конкуренции в результате санкций
Спикер Госдумы фюрера РФ призвал Европу к санкциям из-за Марша националистов в УкраинеСпикер Госдумы фюрера РФ призвал Европу к санкциям из-за Марша националистов в Украине
В Киеве прошел факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры (обновлено)В Киеве прошел факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры (обновлено)
Байден и Зеленский пообщаются в воскресенье по поводу РоSSии - СМИБайден и Зеленский пообщаются в воскресенье по поводу РоSSии - СМИ
В последний день 2021 года оккупанты убили украинского военногоВ последний день 2021 года оккупанты убили украинского военного
В Беларуси активистку Нину Багинскую задержали в день ее 75-летия и возили в психбольницуВ Беларуси активистку Нину Багинскую задержали в день ее 75-летия и возили в психбольницу
Последние новости
Подгружаем последние новости