Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)

Украинский театральный режиссер и бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук находится в итальянском СИЗО в связи с запросом РоSSии о его экстрадиции в РФ .

Об этом говорится в Facebook-группе “Free Eugene Lavrenchuk”.

Известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РоSSии. Подробностей пока нет.

"Почему его задержали сейчас, и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу - неизвестно", - говорится в сообщении Марианны Гвидичи-Палий.

Итальянская сторона изучает запрос, поданный из РоSSии.

“Евгений получает поддержку со стороны Консульства Украины в Италии и адвоката, который пытается предотвратить экстрадицию Евгения в РоSSию, понимая политическую ситуацию между Украиной и Россией и возможные последствия данного дела, учитывая, что Евгений Лавренчук поддерживал Украину, даже работая в РоSSии, и покинул РоSSию по политическим причинам, когда началась война”, – говорится в сообщении.

Семья Евгения дала разрешение на публичное разглашение дела, "понимая, что уголовное дело против него сфабриковано и похоже на политическое преследование". Семья надеется на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения в страну-агрессор.

Бывшая заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ирина Подоляк подтвердила информацию.

“Что касается информации о задержании в Неаполе Евгения Лавренчука, то она правдива – разговаривала с его мамой. В Неаполе он был транзитом и был задержан перед посадкой на Львов. Евгению дали адвоката", – отметила она.

Лавренчук в СИЗО с 17 декабря 2021 года, где дольше всего его могут содержать 60 дней.

По словам матери Евгения, адвокат рекомендует собрать письма поддержки от влиятельных в Украине лиц и организаций для того, чтобы при рассмотрении дела об экстрадиции было очевидно, что Евгений нужен в Украине, где он много сделал и планирует сделать.

“Эти ваши письма следует посылать матери Евгения Irina Lavrenchuk, которые она будет пересылать адвокату. Ее почта: iralavr@gmail.com”, – добавила Подоляк.

Обновлено. Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии LB.ua заявил, что генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает Евгению Лавренчуку консульскую помощь.

"Суд города Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения роSSийского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат", - сообщил Николенко.

Он добавил, что консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов.

"31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное. Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле", - подчеркнул Николенко.

Напомним, летом 2021 года Лавренчук отозвал свою кандидатуру с конкурса на должность художественного руководителя (гендиректора) Одесского национального театра оперы и балета из-за "непрозрачного избрания отдельных членов конкурсной комиссии".