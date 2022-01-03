Оккупанты ранили украинского военного

Враг стрелял три раза.

Оккупанты ранили украинского военного
Фото: pravda.com.ua

С начала понедельника, 3 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

"Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 2 января, в зоне боевых действий на Донбассе не стреляли.

В течение субботы, 1 января, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня.

В пятницу, 31 декабря, враг трижды нарушил тишину, погиб украинский военный – младший сержант Станислав Богуславский из Днепропетровской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Донецкой области обнаружили тело военного-контрактника с простреленной головойВ Донецкой области обнаружили тело военного-контрактника с простреленной головой
Оккупанты стреляли возле СветлодарскаОккупанты стреляли возле Светлодарска
В последний день 2021 года оккупанты убили украинского военногоВ последний день 2021 года оккупанты убили украинского военного
Зеленский установил сроки военного призыва в 2022 годуЗеленский установил сроки военного призыва в 2022 году
Оккупанты четыре раза открывали огонь на ДонбассеОккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе
Кабмин одобрил план действий по выбору места пребывания на случай военного положенияКабмин одобрил план действий по выбору места пребывания на случай военного положения
Госкино заявило, что не имеет полномочий отменить госфинансирование первого украинского ЛГБТ-фильмаГоскино заявило, что не имеет полномочий отменить госфинансирование первого украинского ЛГБТ-фильма
Оккупанты скрыто свозят на Донбасс горючее и боевую технику, – разведкаОккупанты скрыто свозят на Донбасс горючее и боевую технику, – разведка
Оккупанты 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое военныхОккупанты 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое военных
Последние новости
Подгружаем последние новости