Оккупанты ранили украинского военного
Враг стрелял три раза.
С начала понедельника, 3 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья – средней тяжести.
"Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 2 января, в зоне боевых действий на Донбассе не стреляли.
В течение субботы, 1 января, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня.
В пятницу, 31 декабря, враг трижды нарушил тишину, погиб украинский военный – младший сержант Станислав Богуславский из Днепропетровской области.