Украинский журналист Цымбалюк уехал из РоSSии, потому что не хочет становиться "заложником Кремля"

Из РоSSии уехал единственный аккредитованный в стране украинский журналист Роман Цымбалюк, которого Кремль обвинил в экстремизме.

Об этом Цымбалюк рассказал в интервью hromadske.ua.

“Я уехал из РоSSийской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. РоSSийская хунта, кажется, себя проявила”, – сказал он.

По словам Цымбалюка, за последние два месяца фактически все топовые фигуры "роSSийских информационных войск" предсказывали ему проблемы.

«Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-нибудь фигню выдавал. Поэтому сейчас нужно дождаться и понять, как поступить дальше”, – пояснил он.

По словам Цымбалюка, оставаться в РоSSии он не собирался. “Хотя открою вам тайну. Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться. И даже, если я туда больше не вернусь, – это меня тоже устроит”, – сказал журналист.

Среди его опасений, что он может попасть в базу розыска Интерпола. «Единственная наша задача сейчас с адвокатом Николаем Полозовым, чтобы, когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не произошло бы так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело», – добавил Цымбалюк.

Он отметил, что на допрос 24 декабря в московскую прокуратуру пришел его защитник.

«Вместо меня пришел мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту стрелку не пришли. Кто-то в соседнем кабинете Николаю Полозову сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в РоSSию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить”, – заметил Цымбалюк.