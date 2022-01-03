Украинский журналист Цымбалюк уехал из РоSSии, потому что не хочет становиться "заложником Кремля"

Фактически все топовые фигуры "роSSийских информационных войск" пророчили ему проблемы.

Украинский журналист Цымбалюк уехал из РоSSии, потому что не хочет становиться "заложником Кремля"
Фото: facebook/RomanTsymbaliuk

Из РоSSии уехал единственный аккредитованный в стране украинский журналист Роман Цымбалюк, которого Кремль обвинил в экстремизме.

Об этом Цымбалюк рассказал в интервью hromadske.ua.

“Я уехал из РоSSийской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. РоSSийская хунта, кажется, себя проявила”, – сказал он.

По словам Цымбалюка, за последние два месяца фактически все топовые фигуры "роSSийских информационных войск" предсказывали ему проблемы.

«Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-нибудь фигню выдавал. Поэтому сейчас нужно дождаться и понять, как поступить дальше”, – пояснил он.

По словам Цымбалюка, оставаться в РоSSии он не собирался. “Хотя открою вам тайну. Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться. И даже, если я туда больше не вернусь, – это меня тоже устроит”, – сказал журналист.

Среди его опасений, что он может попасть в базу розыска Интерпола. «Единственная наша задача сейчас с адвокатом Николаем Полозовым, чтобы, когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не произошло бы так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело», – добавил Цымбалюк.

Он отметил, что на допрос 24 декабря в московскую прокуратуру пришел его защитник.

«Вместо меня пришел мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту стрелку не пришли. Кто-то в соседнем кабинете Николаю Полозову сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в РоSSию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащить”, – заметил Цымбалюк.

Напомним, ранее роSSийские СМИ сообщили, что Цымбалюку в РоSSии якобы инкриминируют разжигание ненависти и враждебности к россиянам.

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