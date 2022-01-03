Депутат из Одесской области пожелал украинцам "мира" на фоне новогоднего поздравления Путина

Депутат Болградского райсовета Одесской области "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виталий Градинар разместил в соцсети Facebook свое фото на фоне новогоднего поздравления президента РоSSии Владимира Путина.

На фотографии Градинар поздравляет всех с бокалом в руке, желая "мира и благополучия".

Фото размещено 31 декабря в 23:10 или 1 января в 00:10 по московскому времени.

Депутат ограничил возможность комментирования, поэтому под постом не было критических отзывов.

В то же время пост распространили 26 пользователей, некоторые из них назвали депутата открытым коллаборантом и "кремлевской шестеркой".

Политолог Андрей Смолий из-за публикации обратился к СБУ : “Служба безопасности Украины, вы когда брать таких подонков будете? Нормально ли вам, когда депутат местного совета в Украине кичится приветствием Путина? Кива унижает Украину и лазит по кремлевскому ТВ, всякие сепары фотографируются с Путиным, а власти хоть бы что. Не реагируют. Что там, линия разграничения еще в голове не исчезла…?

Он отметил, что на странице депутата уже есть неоднократные фото с Медвечуком, обзывание украинцев и унижение нашей страны.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Максим Невенчанный 31 декабря 2020 года в канун Нового года опубликовал в фейсбуке фото телеэкрана с изображением президента РоSSии Владимира Путина.