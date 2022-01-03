МИД РоSSии: "Северный поток-2" могут не сертифицировать

Процедура сертификации может длиться до лета или вообще не состояться.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин не исключает, что из-за позиции Соединенных Штатов процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" немецким регулятором может затянуться до лета или не состояться вообще.

Об этом он заявил "РИА Новости".

"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации "Северного потока 2"), а именно - делать это рассмотрение в первой, второй условной инстанции, растянув его на многие месяцы... Да, это может и до лета продолжаться", - сказал он.

При этом Панкин не исключил, что сертификация может быть "осложнена США ".

"Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма роSSийского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить. То есть происки могут быть на каждом шагу", - сказал дипломат.

Напомним, 29 декабря вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в эфире немецкого телеканала ZDF заявил, что "Северный поток - 2", который уже построен и заполнен газом, может не начать работу из-за угрозы Украине.