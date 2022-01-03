Боррель начнет завтра визит в Украину

Это первая рабочая поездка главы дипломатов ЕС в 2022 году.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Эта поездка станет первой для него в 2022 году, что "подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием роSSийской армии и гибридными действиями".

Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сначала посетит восток Украины и линию столкновения.

Затем он поедет в Киев , где встретится с украинскими властями.

В среду в 12:00 Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступит перед прессой.

Напомним, в декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем о ситуации по безопасности в Украине.

10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предусматривают персональной беседы между президентами.