Боррель начнет завтра визит в Украину

Это первая рабочая поездка главы дипломатов ЕС в 2022 году.

Боррель начнет завтра визит в Украину
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Эта поездка станет первой для него в 2022 году, что "подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием роSSийской армии и гибридными действиями".

Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сначала посетит восток Украины и линию столкновения.

Затем он поедет в Киев, где встретится с украинскими властями.

В среду в 12:00 Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступит перед прессой.

Напомним, в декабре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем о ситуации по безопасности в Украине.

10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предусматривают персональной беседы между президентами.

РоSSия и США должны обсудить проект соглашения с НАТО и договора со Штатами о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающие отказ от дальнейшего расширения альянса и вступление в него Украины. На 12 января также планируется заседание совета РоSSия-НАТО, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 января.

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