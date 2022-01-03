Оккупанты стреляли возле Светлодарска

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Оккупанты стреляли возле Светлодарска
Фото: pravda.com.ua

По состоянию на 11 часов понедельника, 3 января, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 2 января, в зоне боевых действий на Донбассе не стреляли.

В течение субботы, 1 января, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня.

В пятницу, 31 декабря, зафиксировали 3 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, погиб украинский военный.

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