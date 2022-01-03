В Беларуси в новогоднюю ночь скончался мужчина, которого силой доставили в райотдел милиции

На теле парня обнаружили следы пыток.

В Беларуси 1 января в больнице умер 27-летний житель города Речица Дмитрий Усхопов, которого милиция силой доставила в райотдел. У мужчины осталась 5-летняя дочь.

Как пишет Телеграм-канал NEXTA со ссылкой на правозащитников "Полесской Весны", парень ехал к своей матери на праздничный вечер.

На остановке его задержал милицейский патруль, после чего его жестоко избили.

“Менты привезли Дмитрия в больницу в состоянии клинической смерти. На теле следы пыток. Кроме того, каратели сначала не хотели везти его к медикам, а обливали водой, пытаясь вернуть его в чувство”, – говорится в сообщении.

Мать убитого рассказала журналистам "Нашей Нивы", что ее сын не был пьян, а на вечеринке с друзьями выпил немного шампанского, после чего спешил домой отметить Новый год.

“На остановке к нему привязался ментовский зверь. Последствия ужасных пыток, которые она увидела на теле сына, ужаснули. На виске рана, спина синяя, руки синие. Майка разорвана на куски, черное тело, как уголь», – рассказала женщина.

Отец Дмитрия отметил, что в милиции им коротко "намекнули", что их сын умер, а когда родители пришли в морг, то там уже все знали, что его убили.

NEXTA опубликовала имена вероятных убийц Дмитрия – это лейтенанты Речицкого УВД Артем Викторович Коновалов и Сергей Петрович Ананьев.

В Национальном пресс-центре МВД Беларуси 3 января провели брифинг, на котором заявили, что "новогодняя ночь прошла без происшествий".

Следственный комитет Беларуси заявил, что смерть Дмитрия не является насильственной.

“Убийство Дмитрия Усхопова имеет много общего с убийством Романа Бондаренко. Правда, если Романа убили из-за ненависти, вызванной его политическими взглядами, то Диму забили до смерти просто так. Карательная машина затачивалась под уничтожение неугодных.

Из ментов, военных и других силовиков вычищали все человеческое, их сознательно готовили к убийствам и превращали в жестокого, озлобленного зверя. Теперь вам никто не гарантирует безопасность, даже если вы считаете, что ваш дом с краю. Отморозки, получившие вседозволенность, могут просто взять вас и замучить до смерти, зная, что им ничего за это не будет”, – добавили в NEXTA.

Напомним, в декабре 2021 года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека и достигло 970.

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