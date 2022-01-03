В Украине создадут три новых национальных природных парка

Также будут расширены территории уже существующих парков и ботанического заказника.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о создании трех национальных природных парков и расширении территории уже существующих парков и ботанического заказника, сообщили в ОПУ.

“Холодный Яр” будет на территории Черкасской области, в его состав передадут в постоянное пользование 6,8 тыс. га земель государственной собственности.

На территории Березовского и Одесского районов Одесской области создадут парк "Куяльницкий". В его территорию включается 10,8 тыс. га земель государственной и коммунальной собственности.

В Сарненском районе Ровенской области создадут “Пущу Радзивилла” – на территории 24 тыс. га земель государственной собственности.

Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Также увеличены границы территории "Карпатского биосферного заповедника", национального природного парка "Меотида", национального природного парка "Вижницкий" и ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский".

Кабинет Министров должен в течение полугода утвердить положение о созданных парках и внести изменения в положения о природоохранных объектах, границы которых были расширены.

Правительство также должно до 2024 года решить вопрос предоставления земель.