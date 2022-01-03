На этой неделе встретятся политические советники лидеров стран "нормандской четверки"

На этой неделе политические советники лидеров стран “нормандской четверки” встретятся в разных форматах.

Об этом сообщил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, пишет Укринформ, ссылаясь на своего корреспондента.

"Предусмотрен разговор между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности), его французским коллегой и роSSийским визави на этой неделе", - сказал Гебештрайт.

Независимо от этих переговоров, Плетнер и его французский коллега встретятся на этой неделе с украинским партнером.

Даты встреч неизвестны.

Гебештрайт также добавил, что в последние недели новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало свою готовность, а также Парижа, встретиться в "нормандском формате" на всех уровнях. Об этом проинформировали президентов Украины и РоSSии.

По его словам, в Берлине убеждены, что конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен исключительно политическими средствами, но не военными.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предусматривают персональной беседы между президентами.