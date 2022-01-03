Польша может ввести новые ограничения, если ситуация с ковидом ухудшится

Власти определятся на этой неделе.

Польша может ввести новые ограничения, если ситуация с ковидом ухудшится
Фото: ЕРА/UPG

Польша может ввести новые ограничения, если уровень заболеваемости коронавирусом будет и дальше расти.

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на главу польского Министерства здравоохранения Адама Недзельского.

"Если мы увидим на этой неделе продолжение тенденции роста заболеваемости, с учетом около 20 тыс. занятых в госпиталях койкомест, что все еще является очень высоким показателем, то да - мы примем дальнейшие более жесткие решения", - сказал он.

Речь может идти о дистанционном обучении в школах и закрытии торговых центров.

Новые решения власти могут быть озвучены на этой неделе в среду или в пятницу.

Всего в Польше за время пандемии выявили более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом, 97,6 тыс. больных умерли. Выздоровели от болезни более 3,67 млн человек.

Напомним, для въезда в Польшу с 15 декабря необходимо предоставлять сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, это требование не касается детей и сопровождающих их опекунов.

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