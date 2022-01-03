РоSSия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, – МИД фюрера РФ

РоSSия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину.

Об этом заявил заместитель главы МИД РоSSии Александр Панкин, пишет ria.ru.

“Если цель только, чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты производятся даже с превышением на 8-10%”, – сказал дипломат.

Напомним, Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что рост цены на газ в Европе происходит не из-за "Газпрома", а из-за действий трейдеров, которые перепродают его в Украину.

Директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключает, что РоSSия этой зимой может остановить транзит газа через территорию Украины.

В сентябре 2021 года немецкий регулятор Bundesnetzagentur начал процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". Он затянется как минимум до лета следующего года.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС , половина пропускной мощности "Северного потока – 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не в полную мощность, он может сократить транзит через Украину до критически низкого уровня в 18 млрд кубометров газа.

Нынешний транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.