США поддержали проведение заседания Комиссии Украина – НАТО в ближайшие дни, – Зеленский

Он поблагодарил за поддержку Байденом принципа: "Ничего об Украине - без Украины".

Украина ценит поддержку США предложения Украины о проведении в ближайшие дни заседания Комиссии Украина – НАТО.

Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя третью за последнее время телефонную беседу с Президентом США Джозефом Байденом, сообщила пресс-служба ОПУ.

Разговор длился более полутора часов. Ключевой темой переговоров была ситуация на востоке и границах нашего государства.

Зеленский приветствовал активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мероприятий.

Также он выразил благодарность за поддержку Президентом США принципа: "Ничего об Украине - без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства.

Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", - отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины проинформировал Джозефа Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и в направлении деолигархизации.

"В ходе разговора еще раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений", - добавили в Офисе президента.

Напомним, Джо Байден заверил украинского президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора поздно вечером 2 января, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РоSSии в Украину.

Разговор состоялся через несколько дней после телефонного общения Байдена с роSSийским президентом Владимиром Путиным. Второй за месяц телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе роSSийской стороны.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предусматривают персональной беседы между президентами.