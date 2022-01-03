РоSSия проведет учения ядерных сил в начале 2022 года

"Учения состоятся с участием роSSийской ядерной триады".

РоSSия проведет учения ядерных сил в начале 2022 года
Фото: publika.ua

РоSSия в начале 2022 года проведет стратегические командно-штабные учения “Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил страны.

Об этом пишет tass.ru со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

"Учения "Гром" с участием роSSийской ядерной триады запланировано на начало 2022 года", - сказал он.

Учения проводятся ежегодно, обычно в конце "военного" учебного года. Обычно в этим учениям подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, а атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере РоSSии.

Также производится учебно-боевой пуск МБР из состава ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.

Отметим, учения состоятся на фоне переговоров РоSSии и НАТО относительно “гарантий безопасности” на следующей неделе.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин заявил, что РоSSия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.

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