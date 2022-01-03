РоSSия проведет учения ядерных сил в начале 2022 года
"Учения состоятся с участием роSSийской ядерной триады".
РоSSия в начале 2022 года проведет стратегические командно-штабные учения “Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил страны.
Об этом пишет tass.ru со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.
"Учения "Гром" с участием роSSийской ядерной триады запланировано на начало 2022 года", - сказал он.
Учения проводятся ежегодно, обычно в конце "военного" учебного года. Обычно в этим учениям подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, а атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере РоSSии.
Также производится учебно-боевой пуск МБР из состава ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.
Отметим, учения состоятся на фоне переговоров РоSSии и НАТО относительно “гарантий безопасности” на следующей неделе.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин заявил, что РоSSия и Беларусь проведут совместные военные учения в первом квартале 2022 года.