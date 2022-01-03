Стефанчук назвал приоритеты работы Верховной Рады в 2022 году

Одним из них станет "усиление народовластия".

Стефанчук назвал приоритеты работы Верховной Рады в 2022 году
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Среди приоритетов работы Верховной Рады на 2022 год – усиление народовластия, реформа СБУ, пенсионная реформа и градостроительство.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, говорится в телеграм-канале ВРУ.

"Мы четко знаем, куда двигаться дальше, ведь каждый год имеем указатель - План законопроектной работы Верховной Рады Украины", - отметил он.

По его словам, одним из акцентов работы депутатов станет усиление народовластия, "ведь это основное предвыборное обещание Президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним, спикер Руслан Стефанчук создал Научно-консультативный совет при главе Верховной Рады. Это будет консультативно-совещательный орган, целью которого является привлечение высококвалифицированных юристов к законопроектной работе и подготовке научных выводов

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