Байден заверил Зеленского в решительном ответе США и союзников в случае вторжения РоSSии в Украину

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РоSSии в Украину.

В этом президент США Джо Байден заверил украинского президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора поздно вечером 2 января, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут решительно отвечать, если РоSSия продолжит вторжение в Украину", - отмечается в пресс-релизе.

В ходе разговора президенты также выразили поддержку дипломатическим мероприятиям, которые начнутся на следующей неделе. Среди этих мероприятий – заседания совета НАТО-РоSSия, переговоры роSSийских и американских дипломатов в рамках Диалога по стратегической стабильности, а также заседания ОБСЕ .

Байден выразил поддержку "мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских договоренностей в поддержку нормандского формата".

Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов, союзников и партнеров принципу "ничего о вас без вас". Он подтвердил поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Владимир Зеленский после переговоров с Байденом заявил об "особом характере" отношений Украины и США .

"Первый международный разговор года с @POTUS доказывает особый характер наших отношений. Обсудили общие действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации", - написал Зеленский в Twitter в ночь на 3 января.

Он отметил, что ценит "неизменную поддержку Украины" со стороны США .

Пресс-служба Владимира Зеленского по состоянию на 09:00 3 января не опубликовала информации о переговорах с президентом США .

Разговор состоялся через несколько дней после телефонного общения Байдена с роSSийским президентом Владимиром Путиным. Второй за месяц телефонный разговор между главами государств состоялась по инициативе роSSийской стороны.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предусматривают персонального разговора между президентами.

РоSSия и США должны обсудить проект соглашения с НАТО и договора со Штатами о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающие отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины. На 12 января также планируется заседание совета РоSSия-НАТО, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 января.

Напомним, 9 декабря президент США Джо Байден провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор длился около 1,5 часов. Первоначально планировалось, что президент США поговорит с Зеленским сразу после переговоров с роSSийским президентом Путиным 7 декабря, но звонок отложили. Джо Байден провел переговоры с главами стран "Квинт" - Германии, Великобритании, Италии и Франции. Разговор с президентом Украины был перенесен на 9 декабря.

Разговор Байдена с Зеленским 9 декабря длился около 1,5 часов. Президенты обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования Стороны обменялись также оценками хода и результатов переговоров лидеров Соединенных Штатов и РоSSии.

Главы государств также предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки в противодействии гибридной агрессии.