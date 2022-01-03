Пограничники тренируют собак, которые будут бороться с терроризмом

На пограничной службе находится около 1600 собак 26 разных пород.

На службе в Госпогранслужбе Украины находится около 1600 собак 26 разных пород.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

В пятерку самых популярных пород служебных собак пограничников входят: немецкая овчарка, бельгийская овчарка (малинуа), английский кокер-спаниель, лабрадор-ретривер и фокстерьер.

Среди "эксклюзивных", которых меньше в пограничном ведомстве - бигль и ризеншнауцер.

В 2021 году в пограничном ведомстве родилось более 70 щенков немецкой и бельгийской овчарок.

Также в течение года пограничники закупили более 70 немецких, бельгийских и голландских овчарок. Заметим, что кинологи в службе могут использовать и собственных собак.

Преимущественно для обучения, дрессировки и службы берут собак в возрасте от 10 месяцев до трех лет.

"Выходят на пенсию" четырехлапые помощники в возрасте 8-9 лет. Так, за год "пенсионерами" стали более 50 служебных собак почтенного возраста.

В 2021 году Кинологический учебный центр Госпогранслужбы подготовил около 400 инспекторов-кинологов.

В службе пограничники используют розыскных собак – для поиска и задержания правонарушителей, специальных собак – для выявления наркотических средств, оружия и взрывчатки. Также собак учат обнаруживать и сигареты.

Для спецподразделения ДОЗОР Госпогранслужбы начали готовить еще и поисково-штурмовых четырехлапых бойцов, задачей которых является задержание вооруженных преступников и борьба с терроризмом.

"Подводя итоги службы, отметим, что с использованием служебных собак в течение 2021 года пограничники задержали почти 250 нарушителей, обнаружили более 180 ед. разного оружия, более 5,5 тыс. шт. патронов, 25 кг взрывчатых веществ и 35 кг наркотических средств. Кроме того, "собаки-детекторы" обнаружили более 1 млн пачек контрабандных сигарет", - говорится в сообщении.