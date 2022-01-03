В Гаити произошло покушение на премьер-министра страны

Погиб человек.

В Гаити произошло покушение на премьер-министра страны
Фото: ЕРА/UPG

В Гаити произошло покушение на премьер-министра страны Ариэля Анри, в результате чего один человек погиб и еще несколько получили ранения.

Об этом пишет telesurtv.net.

Инцидент произошел 2 января во время празднования 218-летия независимости Гаити в городе Гонаив.

Когда Анри выходил из собора Сен-Шарль-де-Бороме, началась стрельба. Сам премьер не пострадал. На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, что служба безопасности защищает главу правительства.

"Район усиленно охранялся полицией, поскольку вооруженная банда, действующая в этом районе, предупредила, чтобы гаитянский лидер не появлялся в Гонаиве", - говорится в сообщении.

ATENCI?N. Este es el video en el que se ve cuando abren fuego contra el primer ministro de Hait?, @DrArielHenry al concluir una misa por el 218 aniversario de la independencia de #Hait? celebrada en Gonavies. Sali? ileso del atentado. #rcnoticias #robertocavada pic.twitter.com/0joWpOhjWL

— Roberto Cavada (@rcavada) January 2, 2022

Из-за неудачного нападения отменили другие мероприятия, запланированные в рамках празднования независимости Гаити от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года.

Отметим, Гаити переживает сейчас политический и социальный кризис, обострившийся с 7 июля после убийства президента Жовенеля Моиза группой наемников.

Напомним, в сентябре Генерального прокурора Гаити Бед-Форда Клода отправили в отставку после того, как возглавляемое им ведомство требовало предъявить обвинение против временного премьер-министра страны Ариэля Анри по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза.

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