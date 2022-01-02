Вопрос о бустерной дозе для всех желающих рассмотрят 5 января, – Кузин

Введение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.

Вопрос о бустерной дозе для всех желающих рассмотрят 5 января, – Кузин
Фото: uacrisis.org

В ближайшее время в Украине могут принять решение о бустерной дозе вакцины от коронавируса для всех желающих.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью Украинскому радио.

"Есть уже решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для лиц старше 60 лет. Это решение в ближайшее время будет введено приказом Министерства здравоохранения… Я думаю, что с 10-15 января», – сказал Игорь Кузин.

Главный санитарный врач уточнил, что НТГЭИ рассмотрит вопрос об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины на заседании 5 января.

Кузин напомнил, что на сегодняшний день бустерные дозы рекомендованы для медицинских работников и работников домов интернатного типа.

Он отметил, что введение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.

Напомним, по состоянию на утро 31 декабря 47,3% взрослых украинцев получили по крайней мере одну прививку против коронавируса, 44,1% получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни. Дополнительной дозой привито уже 3 880 человек, 4 900 украинцев получили бустерную дозу противоковидной вакцины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Количество больных коронавирусом будет расти со второй половины января, – КузинКоличество больных коронавирусом будет расти со второй половины января, – Кузин
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Чиновникам в Украине с 1 января повысят зарплаты: какие оклады начнут получать госслужащие и судьиЧиновникам в Украине с 1 января повысят зарплаты: какие оклады начнут получать госслужащие и судьи
Вопрос о Порошенко на заседании СНБО не рассматривалсяВопрос о Порошенко на заседании СНБО не рассматривался
На сегодняшнем заседании СНБО рассматривали 21 вопрос, в том числе санкции против компаний-строителей Керченского мостаНа сегодняшнем заседании СНБО рассматривали 21 вопрос, в том числе санкции против компаний-строителей Керченского моста
Заседание СНБО перенесли, потому что Зеленский расширил список вопросов для рассмотренияЗаседание СНБО перенесли, потому что Зеленский расширил список вопросов для рассмотрения
Порошенко пообещал вернуться в Украину в первой половине января
Зеленский обсудил с президентом Азербайджана актуальные вопросы повестки дняЗеленский обсудил с президентом Азербайджана актуальные вопросы повестки дня
С официальными заявлениями по международным вопросам могут выступать исключительно президент, премьер и глава МИД, – указС официальными заявлениями по международным вопросам могут выступать исключительно президент, премьер и глава МИД, – указ
С 1 января больницы начнут контролировать назначение антибиотиков, - ЦОСС 1 января больницы начнут контролировать назначение антибиотиков, - ЦОС
Последние новости
Подгружаем последние новости