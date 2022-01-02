Вопрос о бустерной дозе для всех желающих рассмотрят 5 января, – Кузин

Введение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.

В ближайшее время в Украине могут принять решение о бустерной дозе вакцины от коронавируса для всех желающих.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью Украинскому радио.

"Есть уже решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для лиц старше 60 лет. Это решение в ближайшее время будет введено приказом Министерства здравоохранения… Я думаю, что с 10-15 января», – сказал Игорь Кузин.

Главный санитарный врач уточнил, что НТГЭИ рассмотрит вопрос об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины на заседании 5 января.

Кузин напомнил, что на сегодняшний день бустерные дозы рекомендованы для медицинских работников и работников домов интернатного типа.

Он отметил, что введение бустерной дозы увеличивает срок действия сертификата о вакцинации на 270 дней.

Напомним, по состоянию на утро 31 декабря 47,3% взрослых украинцев получили по крайней мере одну прививку против коронавируса, 44,1% получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни. Дополнительной дозой привито уже 3 880 человек, 4 900 украинцев получили бустерную дозу противоковидной вакцины.