"Наши союзники должны быть убеждены в этом. РоSSия должна понять, что мы едины в этом".

РоSSия "очень вероятно" вторгнется в Украину, и ее могут сдержать только "невиданные до сих пор санкции". Однако вторжение может иметь обратный эффект для Москвы, привлекая больше стран в военный альянс НАТО.

Об этом в воскресенье, 2 января, заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет Тhe Guardian.

В эфире канала CBS Face the Nation Шиффа спросили, что помешает Путину отдать приказ о вторжении собравшихся у границы роSSийских войск.

"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным роSSийским вторжением в Украину, снова понадобятся огромные санкции против РоSSии. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. РоSSия должна понять, что мы в этом едины", – сказал Шифф.

На вопрос, считает ли он, что запланированные переговоры имеют какие-либо шансы предотвратить вторжение, он ответил: "Боюсь, что Путин очень вероятно вторгнется".

"Я до сих пор, честно говоря, не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он, безусловно, склонен к этому, если мы не сможем убедить его в другом. И я думаю, что ничто иное, чем уровень санкций, которого РоSSия никогда не видела, не удержит его, и это именно то, что нам нужно сделать с нашими союзниками», – подчеркнул Адам Шифф.

Напомним, американские аналитики описали вероятные сценарии Путина в отношении Украины. Наиболее вероятный, по их мнению, будет напоминать тот, что спровоцировал четырехдневную войну с Грузией в 2008 году. РоSSия на то время ответила на попытки Тбилиси обезопасить территорию, которая была подконтрольна поддерживаемым Москвой боевикам, вторжением на сушу при поддержке авиационных и артиллерийских ударов, военно-морской блокады и кибератак. По их словам, РоSSия представит конфликт с Украиной как шаг по защите русскоговорящего Донбасса от того, что она назвала бы украинской агрессией.

По последним данным, у границ Украины и на временно оккупированных территориях размещено около 122 тысяч роSSийских солдат плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.

На фоне угрозы эскалации в переговоры с РФ включились США и другие государства-члены НАТО. Они предупредили РоSSию, что за новое вторжение придется платить беспрецедентными санкциями. Украинские власти заявили, что государство без боя не сдастся и вторжение обернется кровавыми боями.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, для полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ , чем накоплено сейчас.

После заседания СНБО 30 декабря Данилов заявил, что украинские власти в настоящее время не видят угрозы открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации.