"Понятно, что никого мы не заставим зайти на полуостров, если потери, которые они понесут в Европе, будут измеряться миллиардами долларов".

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объяснил высокие цены на полуострове отсутствием в результате санкций конкуренции и крупных роSSийских операторов.

Об этом он заявил в интервью изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос, почему в Крыму цены «буквально на все выше», чем в РоSSии.

"Главные причины высоких цен – отсутствие конкуренции, отсутствие крупных операторов. Во всех роSSийских регионах имеются бюджетообразующие предприятия, от каждого из которых только по налогу на прибыль бюджет получит около 10 млрд руб. В Крыму самый большой налогоплательщик – пиво-безалкогольный завод. Это всего 1,2 млрд руб. налогов. Остальные – условно по 100 млн руб. Крупнейшие плательщики НДФЛ на полуострове – Минобороны и ФСБ. А 85% бюджета Крыма – это налог на прибыль и НДФЛ. Остальные 15% – это разные совокупные доходы. У нас нет ни «Газпрома», ни Сбербанка, никого, кто является «законодателем мод» в региональной экономике», – сказал Аксенов.

Он отметил, что непосредственно в Крым "не зашел ни один сетевой игрок – ни газовики, ни топливники, ни материковая связь, торговые сети".

"Понятно, что никого мы не заставим зайти на остров физически, если потери, которые они понесут в Европе, будут измеряться миллиардами долларов. Я все это понимаю, и никаких условий мы здесь не ставим. Как вариант для западноевропейских компаний, попавших под роSSийские санкции, было предложение снять с них санкции при открытии их представительств в Крыму. Мне кажется, что для ряда предприятий желание заработать превысит политические аргументы", – сказал Аксенов.

30 июня 2020 года власти Крыма объявили о запуске грузовых поездов по Керченскому мосту. РоSSийский глава Крыма Сергей Аксенов ожидал, что это поспособствует снижению цен на продукты на полуострове. До этого по мосту ходили только пассажирские вагоны.