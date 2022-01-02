В последний день 2021 года на Донбассе погиб десантник Станислав Богуславский

Имя погибшего героя назвало командование Десантно-штурмовых войск.

В пятницу, 31 декабря 2021 года, в зоне операции Объединенных сил роSSийские оккупанты убили младшего сержанта Станислава Богуславского. Он служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Фото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua Станислав Богуславский

"С грустью сообщаем, что 31.12.2021 года в результате вражеского обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины младший сержант Богуславский Станислав Андреевич", - сообщили в командовании ДШВ ВСУ.

Там отметили, что младший сержант Станислав Богуславский был искренним, открытым человеком, был "готов всегда протянуть руку помощи своим собратьям, среди которых пользовался уважением и авторитетом".

"Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа... Выражаем глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная память герою... Не простим!" - говорится в сообщении.

Боец Вооруженных Сил Украины погиб вечером, 31 декабря, в районе Авдеевки Донецкой области от вражеских обстрелов из стрелкового оружия. Богуславский Станислав Андреевич жил в городе Новомосковск Днепропетровской области.

По подсчетам информационного интернет-издания "Новинарня", Станислав Богуславский – третья боевая потеря ВСУ в декабре 2021 года.

1 декабря вблизи Новотроицкого от пули снайпера погиб солдат Валерий Геровкин из 93-й отдельной механизированной бригады.

16 декабря, также от снайперской пули, возле Павлополя погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона старший солдат Станислав Запорожец.

Кроме того, 1 января в Харькове скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина, которого 27 декабря в зоне проведения боевых действий в Донбассе ранил роSSийский снайпер.