У Зеленского уточнили время начала разговора с Байденом

Телефонные переговоры состоятся сегодня после 22:00 по Киеву.

У Зеленского уточнили время начала разговора с Байденом
Фото: РБК-Україна

Телефонный разговор президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 2 января после 22:00 по киевскому времени.

Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", – написал Никифоров в фейсбуке.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что планирует поговорить с Байденом 2 января. По его словам, во время разговора президенты должны скоординировать шаги, касающиеся мира в Украине и безопасности в Европе.

Вечером 31 декабря СМИ сообщили, что Байден и Зеленский пообщаются в воскресенье, 2 января. Планируется обсудить предстоящие переговоры Белого Дома и Кремля по вопросам безопасности.

Напомним, переговоры между США и Россией запланированы на 10 января. На них будут обсуждать роSSийский ультиматум не брать в НАТО страны Восточной Европы, в частности, Украину и Грузию. Это требование в Кремле называют "гарантиями безопасности".

РоSSия и НАТО намерены провести встречу Совета РоSSия-НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ намечено на 13 января.

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