Израиль обстрелял цели в секторе Газа
Удары нанесли в ответ на ракетный обстрел оттуда.
Израиль обстрелял позиции боевиков в Секторе Газа после ракетного обстрела оттуда.
Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на источники в силах безопасности и армии.
Израильские военные 1 января нанесли ответные удары на две ракеты, выпущенные из Полосы Газа, которые упали в Средиземное море возле Тель-Авива.
Сторона обстреляла завод по производству ракет и военный пост ХАМАСа.
Сообщений о пострадавших нет.
Неизвестно, должны ли были ракеты, выпущенные из Газа, ударить по Израилю.
"После прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в мае не было никаких трансграничных ракетных обстрелов, за исключением одного инцидента в сентябре", – говорится в сообщении.
Напомним, Израиль в сентябре нанес авиаудары по ряду целей в Секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с подконтрольной ХАМАС территории.
16 июня авиаудары по военным комплексам ХАМАС в Газе и городе Хан-Юнис были совершены в ответ на запуск шаров с зажигательным веществом в сторону Израиля. По данным экстренных служб, пули привели к 20 пожарам в населенных пунктах у границы с Газой.
За 11 дней противостояния в мае погибли более 200 человек в Газе и 12 в Израиле. В конце концов мирной договоренности удалось достичь при посредничестве Египта, США и нескольких других стран.