Израиль обстрелял цели в секторе Газа

Израиль обстрелял позиции боевиков в Секторе Газа после ракетного обстрела оттуда.

Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на источники в силах безопасности и армии.

Израильские военные 1 января нанесли ответные удары на две ракеты, выпущенные из Полосы Газа, которые упали в Средиземное море возле Тель-Авива.

Сторона обстреляла завод по производству ракет и военный пост ХАМАСа.

Сообщений о пострадавших нет.

Неизвестно, должны ли были ракеты, выпущенные из Газа, ударить по Израилю.

"После прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в мае не было никаких трансграничных ракетных обстрелов, за исключением одного инцидента в сентябре", – говорится в сообщении.

Напомним, Израиль в сентябре нанес авиаудары по ряду целей в Секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с подконтрольной ХАМАС территории.

16 июня авиаудары по военным комплексам ХАМАС в Газе и городе Хан-Юнис были совершены в ответ на запуск шаров с зажигательным веществом в сторону Израиля. По данным экстренных служб, пули привели к 20 пожарам в населенных пунктах у границы с Газой.