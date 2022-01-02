Спикер Госдумы фюрера РФ призвал Европу к санкциям из-за Марша националистов в Украине

"Ужасающим выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву".

Спикер Госдумы РФ призвал Европу к санкциям из-за Марша националистов в Украине
Фото: TVC.ru

Спикер Государственной думы РоSSийской Федерации Вячеслав Володин призвал Европарламент, ПАСЕ и ПА ОБСЕ осудить прошедший в Украине марш националистов.

Володин считает, что РоSSия должна предложить парламентам европейских государств принять меры в отношении государств, в которых процветает национализм.

"За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но одновременно правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее", - подчеркнул Володин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что считает недопустимым прославление лидеров нацизма в XXI веке, забыв о том, какие "зверства они совершали во время Второй мировой войны".

Кроме того, по словам спикера Госдумы, "ужасающим выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву".

Напомним, 1 января в Киеве прошел традиционный факельный марш в честь 113-летия со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В мероприятии, по разным данным, приняли участие от 600 до 1000 активистов.

Организатором шествия было ВО "Свобода", к маршу присоединились представители националистического "Правого сектора", общественных организаций "Общество будущего" и "Cокол".

Марш ко дню рождения Бандеры в Киеве осудило посольство Израиля в Украине. Израильские дипломаты считают, что "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине". Также они требуют расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов – глава руководства ОУН-Б.

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