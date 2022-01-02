В Париже с Триумфальной арки сняли флаг ЕС, вызвавший резонанс
Флаг вызвал негодование со стороны ультраправых и правых лидеров страны.
Большой флаг Европейского Союза, прикрепленный к Триумфальной арке в Париже в пятницу, чтобы отметить начало шестимесячного председательства Франции в Совете Евросоюза, сняли в воскресенье.
Об этом пишет reuters.com.
Ранее он вызвал возмущение со стороны ультраправых и правых лидеров страны.
Младший министр европейских дел Клеман Бон заявил, что флаг, который должен был висеть несколько дней, сняли, как планировалось.
"Было запланировано, что флаг будет снят в это воскресенье, мы не установили точное время", - сказал Бон радио France Inter.
Он отверг идею, что правительство уступило после того, как лидер ультраправых Марин Ле Пен в субботу заявила, что обратится в Государственный совет Франции с просьбой снять флаг Евросоюза.
"Правительство было вынуждено снять флаг ЕС с Триумфальной арки, что стало замечательной патриотической победой в начале 2022 года", - сказала Ле Пен в воскресенье.
Бон опроверг слова Ле Пен и других лидеров о том, что флаг ЕС заменил французское знамя, поскольку он не висит на Триумфальной арке постоянно.
Напомним, с 1 января 2022 года Франция начала шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза.