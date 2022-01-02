От путешественников на Кипр потребуют три теста на коронавирус

Тесты нужно делать, несмотря на страну, откуда путешественники прибыли, или статус вакцинации.

Со вторника, 4 января, все путешественники, прибывающие на Кипр, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный за 48 часов до прилета.

Об этом пишет cyprus-mail.com.

Тест нужно делать, несмотря на страну, откуда путешественники прибыли, или статус вакцинации.

Это касается всех у лиц старше 12 лет.

По прибытии все пассажиры также пройдут ПЦР-тест в аэропорту, который они оплачивают сами.

"А все, кто не получил третью вакцину, также должны пройти экспресс-тест через 72 часа по прибытии", - говорится в сообщении.

Эти правила будут действовать для всех прибывших, за исключением тех, кто приезжает из серых стран, для которых необходимо заранее получить специальное разрешение. Они также должны находиться на карантине по прибытии в течение 14 дней или семи дней, если они оплачивают дальнейший ПЦР-тест.

"Все пассажиры также обязаны оформить Cyprus Flight Pass в течение 48 часов до вылета", - добавляет издание.