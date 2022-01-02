В Офисе президента рассказали, кто снимался в новогоднем поздравлении Зеленского

Это медики, военные, спортсмены и другие граждане, выдающиеся своими достижениями.

Участие в новогоднем видеоролике-обращении президента Украины Владимира Зеленского приняли граждане, отличившиеся важной деятельностью, достижениями и результатами.

В частности, на поздравление пригласили пилотов вертолета Airbus H145 Виталия Цапка и Василия Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца. Об этом сообщили в Офисе президента.

Также присоединился лётчик ДП "Антонов", пилот самолета "Мрия" Сергей Трошин. Он управлял бортом при доставке вакцины от коронавируса и медицинских средств в десятки стран.

Были приглашены шахтер из Краматорска Евгений Александров, технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака, строитель моста в Запорожье Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков.

"Также в поздравлении Владимира Зеленского принял участие учитель физики, Герой Украины Илья Гельфгат, который более 30 лет преподает в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Он подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад", отметили в ОПУ.

Кроме того, были приглашены: учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук, которая "много лет каждое утро преодолевает пешком километры в школу в обычной карпатской деревне", священник из Золочева Михаил Сукмановский, обучающий людей с инвалидностью.

Из спортсменов в ролике снялись дзюдоистка Дарья Белодед и ее тренер Светлана Кузнецова, каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан, гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским, легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой, борец греко-римского стиля Жан Беленюк (нардеп "Слуги народа") с тренером Владимиром Шацом.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также 10-кратный паралимпийский чемпион, параплаватель, Герой Украины и самый титулованный спортсмен летних параолимпийских игр-2020 Максим Крипак приняли участие в ролике.

"Также на торжествах присутствовал Игорь Евтушенко из Херсона, который на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ получил "золото" в весовой категории до 69 килограммов, сам тренирует спортсменов и работает дворником в херсонской школе", - добавили в Офисе президента.

Кроме них, пригласили врача-трансплантолога из "Оxматдета" Александра Лисицу, врача-гематолога из Черкасс Виктора Парамонова, под руководством которого состоялась первая в Украине пересадка костного мозга, врача из Львова Олега Самчука, сделавшего первую пересадку легких, и медсестру из Одессы, "наставника рока в медсестринстве" Аллу Кужель.

Присоединился к поздравлению и главный врач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук, под обстрелами проведший более 380 операций.

Также в новогоднем поздравлении участвовала мать 19 детей Светлана Ковалевич из с. Глинного на Ровенщине, Александра Слюсаренко, которая после смерти обоих родителей заботится о семье из 10 братьев и сестер.

В этом году в ролике тоже снимались дети. Это победитель олимпиад Александр Панасенко из Запорожья, а также восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket. Рисунок девочки нанесут на уникальный космический аппарат Arian-5, который будет исследовать Юпитер.

К участию были приглашены 12-летняя Татьяна Тулайдан, которая спасла во время паводка в пгт Ясиня Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер и получила звание "Герой-спаситель 2021 года".

Снялся и заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев, почти за 35 лет сдавший кровь более 600 раз и "чье неравнодушие спасло полторы тысячи человек, и в их жилах течет его донорская кровь".

Среди представителей культуры пригласили оперного певца, солиста Национальной оперы Украины, Метрополитен-опера (США), миланской "Ла Скала", лондонского театра Ковент-Гарден, Оперного театра Копенгагена (Дания), Немецкой государственной оперы Александра Цымбалюка, балерину, Национальную легенду Украины Елену Потапову, хореографа, Национальную легенду Украины Мирослава Вантуха, дирижера Национального академического театра оперы и балета Украины Германа Макаренко, ставшего первым украинским лауреатом премии ЮНЕСКО.

Из ученых присутствовали украинский инженер-оптик, профессор Черновицкого университета, доктор физико-математических наук, лауреат уникальной международной премии им. Галилео Галилея Олег Ангельский и руководитель Государственного предприятия КБ "ЛУЧ", Герой Украины Олег Коростелев.

Президент пригласил к участию в поздравлении по случаю Нового года и уроженку Донбасса Татьяну Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.

На праздничном мероприятии также присутствовали Екатерина и Стефания Есипенко – жена и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Приняли участие в ролике защитники Украины: танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко, доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи" – интервью с ним читайте тут), пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич, начальник штаба – первый заместитель командира 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Иван Винник, старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин, лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий Тарасюк (позывной "Тайфун"), командир фрегата "Гетман Сагайдачный", капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий, а также старший сержант ВСУ Наталья Борисовская, которая ушла в армию в 20 лет, с августа 2014-го воюет на фронте, командовала отделением разведки и даже сыграла свадьбу на передовой.

Напомним, в обращении этого года президент благодарил всех "чрезвычайных граждан", которые творят Украину и защищают ее. Съемки проходили в Мариинском дворце.