Посольство Израиля осудило марш ко дню рождения Бандеры.

Требует расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша.

Посольство Израиля в Украине осудило националистический марш ко дню рождения Степана Бандеры, состоявшийся 1 января в Киеве .

Об этом говорится в Твиттере посольства.

“Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине", – говорится в сообщении.

Посольство требует "расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году".

Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році. — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) January 1, 2022

Напомним, вчера в Киеве прошел ежегодный традиционный факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры. В нем, по разным данным, приняли участие от 600 до 1000 активистов.

Организатором шествия было ВО "Свобода", к маршу присоединились представители националистического "Правого сектора", общественных организаций "Общество будущего" и "Cокол".

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов – глава руководства ОУН-Б.