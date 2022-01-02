Гендиректор ВОЗ: "Если мы покончим с несправедливостью с вакцинами, мы покончим с пандемией"

Он отметил, что некоторые страны до сих пор не могут получить необходимые дозы вакцины, в то время как другие накапливают их слишком много.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гейбреисус оптимистично настроен для преодоления пандемии ковида.

В новогоднем обращении он отметил, что 2022 год – это уже третий год жизни с ковидом.

"Я убежден, что он станет годом конца пандемии, но только при условии, что мы сделаем это вместе".

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в некоторых частях мира до сих пор сохраняется определенный "национализм" в вопросе вакцинации, когда государства не могут получить необходимые препараты для прививки, в то время как более богатые страны накапливают ненужные дозы.

"Если мы покончим с несправедливостью, мы покончим с пандемией", – заявил Тедрос Гейбреисус.

If we end inequity, we end the pandemic. #VaccinEquity pic.twitter.com/I6qhJGNHvv — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 1, 2022

Напомним, до июля 2022 года ВОЗ рассчитывает вакцинировать от коронавируса 70% населения мира. За 2021 год удалось привить около 40%.

В то же время Гебреисус предупредил, что варианты коронавируса омикрон и дельта могут спровоцировать новую волну заболеваемости COVID-19 в мире.