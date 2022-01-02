В Украину не впустили 23 потенциальных мигранта

В целом в страну запретили въезд 40 иностранцам.

В Украину не впустили 23 потенциальных мигранта
Фото: ГПСУ

В течение 1 января 2022 года украинские пограничники оформили более 42,5 тысяч человек в оба направления, об этом сообщили в ГПСУ.

В Украину не пропустили 40 иностранцев, из которых 23 – потенциальные нелегальные мигранты.

Еще 14 граждан Украины не выпустили из страны, поскольку у них не было надлежаще оформленных документов.

Кроме того, вне пунктов пропуска на Закарпатье пограничники задержали афганца, пытавшегося незаконно попасть в Румынию. Его остановили вчера военнослужащие отделения пограничной службы "Солотвино" Мукачевского отряда.

Информацию о возможном нарушении границы пограничники получили заранее от офицеров оперативно-розыскного отдела отряда. Иностранца охранники границы остановили на окраине населенного пункта Солотвино. Задержанный сообщил, что является гражданином Афганистана, но документов при себе не было.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения и составления административных документов по ст.204-1 КУоАП иностранца доставили в пограничное подразделение. Дальнейшую судьбу путешественника и оценку его действиям будет определять суд.

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