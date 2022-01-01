Вступил в силу закон, запрещающий роSSийским судам пользоваться внутренними водными путями Украины

С 1 января в Украине вступил в силу закон, запрещающий роSSийским судам доступ к внутренним водам Украины. Это касается как пассажирских, так и грузовых кораблей, говорится в обнародованном парламентом измененном законе "О внутреннем водном транспорте".

Он был принят в 2020 году. В отдельных статьях документа уточнено, что разрешение на пользование внутренними водами не распространяется на корабли под флагом государства-агрессора или судна, владельцами или акционерами или конечными бенефициарами владельцев которых граждане государства-агрессора. Запрет распространяется и на подсанкционных лиц.

"Запрещается заход на внутренние водные пути Украины:

судам, плавающим под флагом государства-агрессора;

судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях", – говорится в документе.

Напомним, внутренние водные пути – поверхностные воды (кроме акватории морских портов, судоходных каналов и внутренних морских вод) отнесены Кабинетом Министров Украины в установленном порядке к категории судоходных.