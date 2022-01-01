В Украине снова выросла стоимость биометрических паспортов

Это связано с удорожанием сырья и материалов.

С 1 января 2022 года в Украине повысилась стоимость биометрических заграничных паспортов и внутренних ID-карт. Это связано с подорожанием сырья и материалов.

Первое оформление паспорта гражданина Украины в виде ID карты при достижении 14 лет остается бесплатным, говорится в сообщении Государственной миграционной службы.

Следующее оформление, выполненное до 20 рабочих дней, стоит 372 гривни вместо 363.

Если паспорт хотят получить в срок до 10 рабочих дней, стоимость будет составлять 498 грн вместо 489.

Загранпаспорт, оформленный в срок до 20 дней, теперь стоит 733 грн вместо 694. До 3-7 дней – 1085 вместо 1046 гривень.

Фото: Государственная миграционная служба Стоимость биометрического загранпаспорта и ID-карты

Граждане Украины, которые произвели оплату административных услуг и подали заявления для оформления документов до 31.12.2021, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31.12.2021, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений», – отметили в миграционной службе.

Напомним, что стоимость биометрических паспортов изменялась и в прошлом году. В 2020 году внутренний паспорт-карта стоил 354 гривни (изготовление до 20 дней), зарубежный с таким же сроком готовности – 682.