В Украине снова выросла стоимость биометрических паспортов

Это связано с удорожанием сырья и материалов.

С 1 января 2022 года в Украине повысилась стоимость биометрических заграничных паспортов и внутренних ID-карт. Это связано с подорожанием сырья и материалов.

Первое оформление паспорта гражданина Украины в виде ID карты при достижении 14 лет остается бесплатным, говорится в сообщении Государственной миграционной службы.

Следующее оформление, выполненное до 20 рабочих дней, стоит 372 гривни вместо 363.

Если паспорт хотят получить в срок до 10 рабочих дней, стоимость будет составлять 498 грн вместо 489.

Загранпаспорт, оформленный в срок до 20 дней, теперь стоит 733 грн вместо 694. До 3-7 дней – 1085 вместо 1046 гривень.

Стоимость биометрического загранпаспорта и ID-карты
Фото: Государственная миграционная служба
Стоимость биометрического загранпаспорта и ID-карты

Граждане Украины, которые произвели оплату административных услуг и подали заявления для оформления документов до 31.12.2021, получат документы по старой цене.

Те же лица, которые произвели оплату административных услуг до 31.12.2021, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений», – отметили в миграционной службе.

Напомним, что стоимость биометрических паспортов изменялась и в прошлом году. В 2020 году внутренний паспорт-карта стоил 354 гривни (изготовление до 20 дней), зарубежный с таким же сроком готовности – 682.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Маркарова рассказала о дополнительной помощи США УкраинеМаркарова рассказала о дополнительной помощи США Украине
Чиновникам в Украине с 1 января повысят зарплаты: какие оклады начнут получать госслужащие и судьиЧиновникам в Украине с 1 января повысят зарплаты: какие оклады начнут получать госслужащие и судьи
На Донетчине будут заочно судить основателя военно-патриотических клубов "ДНР"На Донетчине будут заочно судить основателя военно-патриотических клубов "ДНР"
Эстония планирует предоставить Украине "Джавелины", гаубицы и противотанковое оружиеЭстония планирует предоставить Украине "Джавелины", гаубицы и противотанковое оружие
Райбольницы по всей Украине проверят на соблюдение пожарной безопасности, - глава МВДРайбольницы по всей Украине проверят на соблюдение пожарной безопасности, - глава МВД
Основатель роSSийского сайта "Спутник и погром" погиб в МосквеОснователь роSSийского сайта "Спутник и погром" погиб в Москве
МИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в УкраинеМИД РоSSии насчитал 10 тысяч военных НАТО в Украине
В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)В Украине введен военный учет для женщин (список профессий)
Страны ООН обвинили РоSSию в распространении фейков об УкраинеСтраны ООН обвинили РоSSию в распространении фейков об Украине
В Украине вводят третью дозу COVID-вакцины для медиковВ Украине вводят третью дозу COVID-вакцины для медиков
Последние новости
Подгружаем последние новости