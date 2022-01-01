В Киеве прошел факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры (обновлено)

В нем приняли участие до 1000 человек.

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве состоялось ежегодное традиционное шествие ко Дню рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Участие в нем принимали около 1000 активистов (по данным полиции – 600-800 человек), пишет "Интерфакс-Украина").

Они держали в руках плакаты, в частности "Ничего не остановит идею, время которой наступило" и "Отец наш Бандера, Украина мать будем с любовью их достойно уважать".

Фото: Александр Рудоманов

Марш чести, достоинства и свободы. Каждый украинец должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, но уважение наших Героев – это то, что нас объединяет”, – отметили организаторы марша, представители ВО "Cвобода".

Фото: Александр Рудоманов

Участники собрались в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.

Фото: Александр Рудоманов

Они двинулись по следующему маршруту: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности.

Фото: Александр Рудоманов

Участие в марше, в частности, принимает бывший народный депутат Андрей Ильенко, а также представители "Правого сектора", общественных организаций "Общество будущего" и "Cокол".

Обновлено в 19:41. Некоторые участники марша пришли в здание Офиса президента, однако попасть на территорию им не удалось из-за организованной там новогодней ярмарки.

По словам организаторов марша, участники собрались с требованием присвоить деятелю украинского националистического движения, сотнику украинской повстанческой армии (УПА) Мирославу Симчичу звание Героя Украины", – сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, каждый год 1 января в украинских городах отмечают годовщину со Дня рождения Бандеры.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов – глава руководства ОУН-Б.

Бандеру убил по приказу КГБ в Мюнхене советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.