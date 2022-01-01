За декабрь политзаключенных в Беларуси стало больше увеличилось на 82 человека, – правозащитники
Общее количество близится к тысяче.
В декабре 2021 года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека и достигло 970. Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна".
Продолжается привлечение к уголовной ответственности протестующих против фальсификации результатов выборов президента, согласно которым Александра Лукашенко снова объявили победителем.
"Это наиболее жесткая форма репрессий, сохраняющая массовый и повсеместный характер", – отметили правозащитники.
Они также говорят, что при расследовании политически мотивированных уголовных дел применяются пытки.
Задерживают не только участников акций, но просто людей с бело-красно-белой символикой.
Напомним, в мае прошлого года в МВД Беларуси заявили, что национальный белорусский бело-красно-белый флаг включат в список запретной символики. Это объяснили тем, что "символика, которая использовалась коллаборантами, не может быть разрешена" и "ходить под этими флагами на улицах никто не даст".