За декабрь политзаключенных в Беларуси стало больше увеличилось на 82 человека, – правозащитники

В декабре 2021 года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека и достигло 970. Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна".

Продолжается привлечение к уголовной ответственности протестующих против фальсификации результатов выборов президента, согласно которым Александра Лукашенко снова объявили победителем.

"Это наиболее жесткая форма репрессий, сохраняющая массовый и повсеместный характер", – отметили правозащитники.

Они также говорят, что при расследовании политически мотивированных уголовных дел применяются пытки.

Задерживают не только участников акций, но просто людей с бело-красно-белой символикой.