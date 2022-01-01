В Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры

В нем участвует более 1000 человек.

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве началось ежегодное традиционное шествие ко Дню рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Участие в нем принимают более 1000 активистов, которые держат в руках плакаты, в частности "Ничего не остановит идею, время которой наступило" и "Отец наш Бандера, Украина мать будем с любовью их достойно уважать".

Фото: Александр Рудоманов

Марш чести, достоинства и свободы. Каждый украинец должен быть достойным наследником своей нации. Мы все разные, но уважение наших Героев – это то, что нас объединяет”, – отметили организаторы марша, представители ВО "Cвобода".

Фото: Александр Рудоманов

Участники собрались в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю.

Фото: Александр Рудоманов

Они двинулись по следующему маршруту: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности.

Фото: Александр Рудоманов

Участие в марше, в частности, принимает бывший народный депутат Андрей Ильенко, а также представители "Правого сектора", общественных организаций "Общество будущего" и "Cокол".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, каждый год 1 января в украинских городах отмечают годовщину со Дня рождения Бандеры.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов – глава руководства ОУН-Б.

Бандеру убил по приказу КГБ в Мюнхене советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.