Польша взяла на себя председательство в ОБСЕ

1 января 2022 года Польша взяла на себя председательство в Организации безопасности и сотрудничества в Европе, говорится на сайте ОБСЕ .

Страна в течение одного года сосредоточится на достижении прогресса в сфере мирного разрешения конфликтов в соответствии с принципами и обязательствами организации.

“Для меня честь и привилегия принять председательство в ОБСЕ в 2022 году. Нашей целью будет продолжение усилий по восстановлению доверия, а также действовать как честный посредник между государствами-участниками”, – сказал новый действующий глава ОБСЕ , министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Он добавил, что для нового руководителя крайне важно обеспечить соблюдение основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ , закрепленных в Хельсинкском заключительном акте и последующих документах.

"Настоящий диалог между государствами-участниками должен основываться на принципах международного права и приверженности уже существующим механизмам ОБСЕ ", - отметил Рау.

Польский министр официально вступит в должность и озвучит приоритеты Польши на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января 2022 года.

Рау поздравил с должностью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ . Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ , в частности, права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины”, – написал он в Твиттере.

Congratulations to @RauZbigniew on assuming the OSCE Chairpersonship. Looking forward to working together on defending OSCE commitments, including the sovereign right of states to choose their future, restoring respect for international law and Ukraine’s territorial integrity. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 1, 2022

Напомним, с 1 января 2022 года Франция начала шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза.