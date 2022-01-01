ЕС отложил оплату 7 евро для путешественников из безвизовых стран – СМИ

Европейский союз отложил на конец 2022 года запуск системы ETIAS, в которой путешественники из безвизовых стран с биометрическими паспортами должны платить раз в три года 7 евро сбора.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на документы профильного агентства ЕС EU-LISA, имеющиеся в распоряжении издания.

В настоящее время плановый срок запуска ETIAS намечен на декабрь 2022 года.

В феврале должен появиться веб-сайт системы ETIAS. В июне должна заработать Entry-Exit System – единственная электронная система регистрации въезда и выезда в Шенгенскую зону, которая является предпосылкой для запуска ETIAS. Также должны пройти кадровые конкурсы и быть укомплектован штат, который будет обрабатывать запросы на авторизацию.

В то же время законодательство ЕС требует, чтобы минимум полгода регистрация в системе была добровольной, причем этот срок может быть продлен. Следовательно, эта оплата не станет обязательной для граждан Украины до 2023 года.

Отметим, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов (подтверждения доходов, статуса и т. п.).

Заявка осуществляется онлайн, а в подавляющем большинстве случаев авторизация будет предоставлена автоматически в течение считанных секунд или минут. Туристы должны будут заполнить анкету-опросник. Для этого требуется примерно 20 минут.

Данные будут сверять с базами ЕС для проверки, не превысило ли лицо время пребывания в Евросоюзе , не совершало ли преступлений на территории евроблока и нет ли других специфических запретов на въезд и т. д.

В течение трех лет повторная регистрация для поездок не требуется.

Напомним, инициатива по созданию ETIAS возникла в апреле 2016 года в рамках подготовки Еврокомиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС .