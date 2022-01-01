Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны ВСУ

С 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления".

Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны ВСУ
Фото: uk.wikipedia.org

С 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Указом от 1 января 2022 года президент Владимир Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина – опытного боевого генерала.

В 2001-2002 годах Юрий Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия), сообщили в офисе президента Украины.

С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

С июня 2014 года по январь 2015 года исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

После того, как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.

С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 года – заместителя главного инспектора.

"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней", - говорится в сообщении.

Напомним, летом Верховная Рада приняла президентский проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в этой связи увеличила численность Вооруженных сил Украины (№5558).

Предполагается, что в составе Вооруженных сил Украины появится отдельный род – Силы территориальной обороны. Кроме того, территориальная оборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти) и военно-гражданскую (штабы зон территориальной обороны, добровольческие формирования территориальных общин).

Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять Президент Украины, а непосредственное – главнокомандующий ВСУ через командующего Силами территориальной обороны.

В связи с формированием Сил территориальной обороны общая численность ВСУ увеличивается на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих – на 11 тысяч (до 215 тысяч).

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