Все области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне карантина

Больше всего больных в столице.

По состоянию на 1 января 2022 года все области Украины находятся в "желтой" адаптивной зоне. карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Желтым" является также Киев .

В целом уровень заболеваемости по стране составляет 179 на 100 тысяч населения, при этом определен показатель – это 75 на 100 тыс. человек.

Больше всего больных в Киеве – индикатор в столице составляет 426 на 100 тысяч населения, меньше всего в Днепропетровской и Херсонской областях – соответственно 69 и 58 на 100 тыс.

Уровень госпитализаций из-за коронавируса в стране по состоянию на 31 декабря составляет 25,9 – при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом – 21,4% при определенном показателе 65%.

Напомним, с 6 декабря 2021 года в Украине действуют новые правила в "желтом" уровне эпидопасности. Посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.