Все области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне карантина

Больше всего больных в столице.

Все области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне карантина
Фото: news.dtkt.ua

По состоянию на 1 января 2022 года все области Украины находятся в "желтой" адаптивной зоне. карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Желтым" является также Киев.

В целом уровень заболеваемости по стране составляет 179 на 100 тысяч населения, при этом определен показатель – это 75 на 100 тыс. человек.

Больше всего больных в Киеве – индикатор в столице составляет 426 на 100 тысяч населения, меньше всего в Днепропетровской и Херсонской областях – соответственно 69 и 58 на 100 тыс.

Уровень госпитализаций из-за коронавируса в стране по состоянию на 31 декабря составляет 25,9 – при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом – 21,4% при определенном показателе 65%.

Напомним, с 6 декабря 2021 года в Украине действуют новые правила в "желтом" уровне эпидопасности. Посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
Стефанчук предложил присвоить почетный статус депутатам, причастным к провозглашению независимости УкраиныСтефанчук предложил присвоить почетный статус депутатам, причастным к провозглашению независимости Украины
В Киеве проведут более 20 мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения СкороводыВ Киеве проведут более 20 мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения Скороводы
Байден и Путин согласились усилить дипломатию на фоне напряженности из-за УкраиныБайден и Путин согласились усилить дипломатию на фоне напряженности из-за Украины
ОАСК открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде УкраиныОАСК открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде Украины
ВМС Украины и Франции провели совместные учения в Черном мореВМС Украины и Франции провели совместные учения в Черном море
CIT: роSSийских сил возле Украины больше, чем в апреле, но мало для нападенияCIT: роSSийских сил возле Украины больше, чем в апреле, но мало для нападения
Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"
Инициативная группа "Первого декабря" обнародовала обращение и призвала не растрачивать потенциал УкраиныИнициативная группа "Первого декабря" обнародовала обращение и призвала не растрачивать потенциал Украины
В Киеве будут судить экс-главу "Украгролизинга" времен ЯнуковичаВ Киеве будут судить экс-главу "Украгролизинга" времен Януковича
Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности УкраиныЗеленский утвердил стратегию информационной безопасности Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости