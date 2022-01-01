Более 160 украинских военных будут учиться в иностранных вузах

Они пройдут обучение в учебных заведениях 13 стран.

Более 160 украинских военных будут учиться в иностранных вузах
Фото: cow.org.ua

В 2022 году украинских военных направят на обучение в 13 стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, пишет interfax.com.ua.

Указ об этом подписал министр обороны Алексей Резников, утвердив план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году.

Так, на обучение будут направлены 167 военнослужащих. Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года.

Наши военные смогут пройти обучение в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии.

По словам Резникова, такие программы являются важным вкладом украинских международных партнеров в профессиональное развитие военных.

“Наш основной потенциал – это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных вузах и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евро-атлантические принципы уже в Украине", - подчеркнул министр.

Также Резников сообщил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала ВСУ в 2021 году разработан и утвержден ряд документов, позволяющих военным специалистам получить новые компетенции. В частности, речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года.

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