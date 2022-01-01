Маркарова рассказала о дополнительной помощи США Украине

В этом году Украина, кроме запланированных 300 миллионов долларов, ожидает получить от США и другую помощь.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала Радио Свобода.

“Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год, и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в эту часть", – сказала она.

Маркарова добавила, что есть вторая часть помощи. «И это как раз та помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, «Джавелины»… Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень защитного оружия, которое мы можем получить”, – сказала посол.

По ее словам, еще одна часть сотрудничества США и Украины - активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США . И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете», – отметила Маркарова.