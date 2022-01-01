Байден и Зеленский пообщаются в воскресенье по поводу РоSSии - СМИ

"Лидеры планируют обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам с Россией".

Байден и Зеленский пообщаются в воскресенье по поводу РоSSии - СМИ
Фото: РБК-Украина

Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский должны в воскресенье, 2 января, обсудить запланированные переговоры Белого Дома и Кремля по вопросам безопасности.

Об этом пишет interfax.com.ua со ссылкой на Associated Press.

"У Байдена запланирован телефонный разговор с президентом Украины... В Белом доме сообщают, что оба лидера планируют обсудить подготовку к будущим дипломатическим контактам (с участием РоSSии, - ред.)", - пишет агентство.

Речь идет о запланированных на январь переговорах РоSSии и США по тематике безопасности, а также о контактах РФ с НАТО и ОБСЕ.

Напомним, переговоры между США и Россией запланированы на 10 января. На них будут обсуждать русский ультиматум не принимать в НАТО страны Восточной Европы, в частности, Украину и Грузию. Это требование в Кремле называют "гарантиями безопасности".

РоSSия и НАТО намерены провести встречу Совета РоSSия-НАТО 12 января, а заседание Постоянного совета ОБСЕ намечено на 13 января.

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