Байден и Зеленский пообщаются в воскресенье по поводу РоSSии - СМИ

Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский должны в воскресенье, 2 января, обсудить запланированные переговоры Белого Дома и Кремля по вопросам безопасности.

Об этом пишет interfax.com.ua со ссылкой на Associated Press.

"У Байдена запланирован телефонный разговор с президентом Украины... В Белом доме сообщают, что оба лидера планируют обсудить подготовку к будущим дипломатическим контактам (с участием РоSSии, - ред.)", - пишет агентство.

Речь идет о запланированных на январь переговорах РоSSии и США по тематике безопасности, а также о контактах РФ с НАТО и ОБСЕ .

Напомним, переговоры между США и Россией запланированы на 10 января. На них будут обсуждать русский ультиматум не принимать в НАТО страны Восточной Европы, в частности, Украину и Грузию. Это требование в Кремле называют "гарантиями безопасности".