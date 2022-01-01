Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ

Митрополит Киприан (Болгарская Патриархия) упомянул в литургии Митрополита Епифания.

Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Фото: fosfanariou.gr

Болгарская церковь сделала шаг к признанию Православной церкви Украины, заявил спикер ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), ссылаясь на fosfanariou.gr.

"Митрополит Старо-Загорский Киприан (Болгарская Патриархия) прислуживал в минувшее воскресенье, 26 декабря, митрополиту Халкидонскому Эммануилу в болгарском храме Стамбула. Во время литургии совершалось поминание в Диптихе среди Предстоятелей и Блаженнейшего Митрополита".

Это событие является важным шагом в направлении засвидетельствования Болгарской Церковью признания Томоса об автокефалии ПЦУ.

Митрополит Киприан в 2019 году сделал заявление в пользу руководителя структуры РПЦ в Украине митрополита Онуфрия, а также возглавил комиссию Болгарской Патриархии по изучению украинского вопроса (итоги ее работы не были до сих пор обнародованы).

Таким образом, сослужение иерарха БПЦ с митрополитом Эммануилом, который возглавлял Объединительный Собор в Киеве, и участие в литургии, на которой поминалось имя Митрополита Епифания, свидетельствуют о сдвиге во взглядах Болгарской Церкви на "украинский вопрос".

“Возможным объяснением этого факта является то, что БПЦ активно выступает за автокефалию Охридской Архиепископии (Северная Македония), которая исторически связана с Болгарской Церковью. Известно, что накануне Вселенский Патриарх Варфоломей официально принимал церковную делегацию из Северной Македонии во главе с архиереем. Это обозревателями было оценено как положительный знак по рассмотрению "македонского" вопроса", - добавил спикер ПЦУ.

Следовательно, Болгарская Церковь, которая надеется на такое решение и на Томос для Охридской Архиепископии, не может не признать при этом и Томос для Православной Церкви Украины.

Напомним, в октябре Румынская православная церковь де-факто признала ПЦУ. Знаковое событие произошло во время богослужений по случаю 30-летия интронизации патриарха Варфоломея.

Ранее предстоятель Православной Церкви Украины называл Румынскую православную церковь одной из тех, кто готов признать ПЦУ. Также признание поместной украинской церкви в ближайшее время возможно со стороны Грузинской, Болгарской и Албанской церквей.

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