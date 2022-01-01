В последний день 2021 года оккупанты убили украинского военного

Сегодня враг стрелял трижды.

В последний день 2021 года оккупанты убили украинского военного
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 31 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В Донецкой области, неподалеку от Майского, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки русские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра 1 января со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Широкино противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского русские наемники совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Потерь сегодня среди украинских военных нет.

Напомним, расследователи из Conflict Intelligence Team считают, что концентрация роSSийской военной техники на территории Украины и в Крыму уже превысила апрельские показатели. При этом они не уверены, что этих сил достаточно,что для полномасштабного нападения на Украину.

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