Зеленский назначил директора ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Сухачева директором Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ №691/2021 от 31 декабря обнародован на сайте главы государства.

"Согласно части третьей статьи 10, части первой статьи 11 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" постановляю назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет”, - говорится в указе.

До этого Сухачев возглавлял ГБР в статусе исполняющего обязанности директора. Назначен на этот пост он был по результатам открытого конкурса в августе 2020 года.