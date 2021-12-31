Президент Финляндии ответил фюреру РФ: страна сама решит, вступать ли ей в НАТО

"Финляндия уважает свой суверенитет и не собирается отказывается от возможности подать заявку на вступление в военный альянс, если это будет актуально".

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что напряженная ситуация в отношениях между США и Россией не приведет к закрытию дверей НАТО для Финляндии. Решение в отношении НАТО находится в руках Финляндии.

Об этом сообщает Yle.

Ниинисте отметил, что разговаривал с Путиным по телефону в середине декабря. Тогда говорили и о требованиях РоSSии по расширению НАТО.

По словам Нииниста, он сказал Путину, что Финляндия уважает свой суверенитет и не собирается отказываться от возможности подать заявку на вступление в военный альянс, если это будет актуально.

Ниинисте не считает, что двери НАТО сейчас закрываются перед Финляндией.

"Я думаю, что для Финляндии это очень понятная ситуация. И я, конечно, не верю, что на переговорах (РоSSии) с Соединенными Штатами или НАТО произойдет какое-либо закрытие дверей. Это решение, конечно, полностью в наших собственных руках. Наше пространство для действий не ограничено", - сообщил Ниинисте.

Ранее в этом месяце Финляндия приняла решение о закупке 64 функциональных истребителей F-35A Lightning II американской корпорации Lockheed Martin. Стоимость соглашения составляет около 10 млрд евро.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РоSSии обнародовало проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.