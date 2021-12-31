Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы

Члены Североатлантического альянса готовы к диалогу в рамках совета РоSSия-НАТО 12 января.

Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном связанные с Россией темы. Об этом он написал в Twitter в пятницу.

"Поговорил с госсекретарем Блинкеном о важности деэскалации в том, что касается существенной концентрации сил РоSSии в Украине и вокруг нее. Блок НАТО един в своей позиции. Мы готовы к диалогу в рамках совета РоSSия-НАТО 12 января", - написал Столтенберг.

Spoke to @SecBlinken on the importance of de-escalation of #Russia’s considerable military build-up in & around #Ukraine. #NATO stands united. We are prepared for dialogue in the NATO-Russia Council on Jan 12.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 31, 2021

Напомним, 30 декабря состоялся 50-минутный телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран провели "серьезный и предметный" обмен мнениями, чтобы заложить основу для трех групп предстоящих переговоров в начале следующего месяца.

Байден повторил, что любое вторжение в Украину повлечет за собой сокрушительные экономические санкции со стороны Соединенных Штатов и их партнеров, а также усиление присутствия НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Байден призвал к "прагматичной, ориентированной на результат дипломатии" на будущих встречах сторон США и РоSSии.

Второй за месяц телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе роSSийской стороны.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предполагают персонального разговора между президентами.

РоSSия и США должны обсудить проект соглашения с НАТО и договора со Штатами о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины. На 12 января также планируется заседание совета РоSSия-НАТО, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 января.

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