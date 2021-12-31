Посольство США поздравило украинцев с Новым годом

США продолжают поддерживать Украину перед угрозой для ее суверенитета и территориальной целостности.

Посольство США поздравило украинцев с Новым годом
Фото: Сергей Нужненко

Посольство Соединенных Штатов поздравило украинцев с предстоящими праздниками и заявило об углублении отношений между странами.

"2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом. За последние 12 месяцев президент Байден и госсекретарь Энтони Блинкен возглавили процесс углубления отношений между Украиной и США и возобновили наше стратегическое партнерство… США продолжают поддерживать Украину перед угрозой для ее суверенности …Двигаемся в 2022 год! Слава Украине!", – сказала в приветствии временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! pic.twitter.com/i9T4wsOAlM

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2021

Напомним, в ходе 50-минутного телефонного разговора 30 декабря лидеры США и РФ провели "серьезный и предметный" обмен мнениями, чтобы заложить основу для трех групп предстоящих переговоров в начале следующего месяца.

Байден повторил, что любое вторжение в Украину повлечет за собой сокрушительные экономические санкции со стороны Соединенных Штатов и их партнеров, а также усиление присутствия НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Байден призвал к "прагматичной, ориентированной на результат дипломатии" на будущих встречах сторон США и РоSSии.

Второй за месяц телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе роSSийской стороны.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предполагают персонального разговора между президентами.

РоSSия и США должны обсудить проект соглашения с НАТО и договора со Штатами о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины. На 12 января также планируется заседание совета РоSSия-НАТО, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 января.

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