Зеленский обсудил с делегацией Катара инвестиции в украинскую экономику

Глава государства также приветствовал инициативу создания в Украине Университета гостеприимства на базе Катарского университета.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с катарской делегацией во главе с членом правящей в Государстве Катар династии шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, агропромышленного, туристического и гостиничного комплексов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли.

"Важно, что уже есть первые результаты такой работы - подписание соответствующих меморандумов", - сказал президент.

Он отметил существенную активизацию двусторонних отношений между двумя странами, в частности, имеющийся потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве, подтверждением чего стало увеличение показателей отечественного экспорта в Катар на 75%.

Глава государства также приветствовал инициативу создания в Украине Университета гостеприимства на базе Катарского университета.

Напомним, ранее в текущем месяце премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году общая сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составит 6,5 млрд долларов.